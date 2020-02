Hoteliervereinigung kritisiert 1700-€-Mindestlohn

Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) hat am Montag den im Burgenland im Landesdienst mit Jahresbeginn bereits eingeführten, höheren Netto-Mindestlohn kritisiert. Burgenlands Tourismus befinde sich zwischen Qualitätsoffensive als Chance und 1700 Euro netto Mindestlohn als „Standortkiller“, so die ÖHV in einer Aussendung.