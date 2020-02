Dramatischer Mangel: 3200 Stimmen für mehr Ärzte

Im Herbst haben Carina Klemmer und ihr Mann Wolfgang die Situation schließlich selbst in die Hand genommen. Sie begannen, Unterschriften zu sammeln. „Wir haben in Cafés und am Bürgeramt unsere Listen aufgelegt“, erzählt sie. 3200 sind es jetzt geworden. „Ich möchte erreichen, dass sich die Landespolitiker mit den Ärzten und Krankenkassen zusammensetzen und eine Lösung erarbeiten“, so die vierfache Mutter. „Es soll sich für einen Kassenarzt wieder rentieren, eine Praxis am Land zu eröffnen.“