Viele Stimmzettel sind so bunt wie noch nie

Knapp nicht ausgegangen ist es sich bei der SPÖ, in einigen Kleingemeinden ist man nicht vertreten. Die Details präsentieren die Roten am Dienstag. Einen Tag zuvor ist die FPÖ an der Reihe. „Wir treten in mehr als 80 Prozent der Gemeinden an“, verrieten die Blauen am Freitag.