Erster Videoclip zeigt Robert Pattinson als Batman

Nach Hollywood-Größen wie Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer, Christian Bale und zuletzt - nicht ganz unumstritten - Ben Affleck schickt sich nun Robert Pattinson an, in das Kostüm eines der bekanntesten Leinwand-Helden zu schlüpfen. Pattinson, der dank seiner Rolle als Vampir Edward Cullen in den Verfilmungen der Bücher der „Twilight“-Saga zum Teenager-Schwarm aufstieg, wird in „The Batman“ den dunklen Ritter verkörpern. Regisseur und Produzent Matt Reeves veröffentlichte nun eine erste Aufnahme Pattinsons im Kostüm des Superhelden.