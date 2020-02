Die letzte Staffel der Semesterferien startet

Die letzte Semesterferien-Staffel startet: Am Freitag beginnt nun auch für Schüler in der Steiermark und Oberösterreich die Ferienzeit. Rund 350.000 Schüler erhalten ihre Schulnachricht. Gleichzeitig endet die Ferienwoche für Schüler im Burgenland, in Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg.