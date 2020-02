Hallmanns tanzen mit Meis und „Terminator“-Star an

Das Glamour-Ehepaar, das im vergangenen Sommer in Venedig geheiratet hat, tanzt zum Ball der Bälle mit der Moderatorin Sylvie Meis an. Außerdem wird es von dem „Terminator“-Star Gabriel Luna und dessen Ehefrau Samaranda begleitet, wie auch von Model Franziska Knuppe. Außerdem nehmen in der Loge Moderatorin Katja Burkard, deren Ehemann Hans Mahr sowie Schauspieler Ralf Moeller Platz.