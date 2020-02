Seit 750 Jahren wird in Hirt gebraut

Neuheiten & Events im bierigen Jubiläumsjahr

So steht auch das Jubiläumsjahr einmal mehr unter dem Motto „echte Leidenschaft für echtes Bier“. Neben einem neuen Etiketten-Design dürfen sich Bierenthusiasten ab April auch auf ein Sammelgewinnspiel und viele Hirter-Events bis zum Jahresende freuen. Das große Jubiläumsfest wird am 16. Mai in Hirt gefeiert. Dabei gibt es auch Einblicke hinter die Kulissen.