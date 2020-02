Drogenlenker hatte einen Beutel „Fremdurin“ dabei

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am Montag gegen 15.35 Uhr mit seinem Pkw auf der Kirchschlager Landesstraße von Hellmonsödt Richtung Geitenedt. Als er in Kirchschlag eine Polizeistreife bemerkte, flüchtete er in eine Gemeindestraße und stellte das Fahrzeug auf einem Parkplatz ab. Er konnte wenig später, als er von seiner Freundin abgeholt wurde, angehalten und kontrolliert werden.