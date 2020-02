Oscars: Dieser Star wurde im Gedenkvideo vergessen

Luke Perry war in den 1990er-Jahren dank seiner Rolle als Dylan McKay in „Beverly Hills, 90210“ zum Teenie-Schwarm geworden, später stand er für „Buffy“ und „Das fünfte Element“ vor der Kamera. Ende Februar erlitt er einen Schlaganfall und starb wenige Tage später. In „Once Upon A Time ... In Hollywood“ verkörperte er den kanadischen Schauspieler Wayne Maunder.