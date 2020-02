Austrianerin wird wegen „Sturm Sabine“ gehäkerlt!

So oft wie dieser Tage hat SIE ihren eigenen Namen wohl noch selten gehört; landauf, landab wird IHR Name mit Erschütterung und zitterndem Unterton genannt; Leid und Zerstörung werden mit IHREM Namen in Verbindung gebracht - dabei hat SIE gar nichts angestellt: Die Rede ist von der Assistentin der Stadionverwaltung beim FK Austria Wien, die nun einmal auf den Namen Sabine Sturm hört. Grund genug für die Veilchen, sich ein kleines Späßchen auf Facebook zu erlauben …