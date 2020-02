Lugners Opernball-Stargast wackelt noch

Nachdem Richard Lugner am Opernball nun doch nicht von Lindsey Vonn begleitet wird - angeblich hängt deren Absage mit sexistischen Aussagen des Baumeisters zusammen -, sucht dieser nun fieberhaft nach einem Gast. Einen Kandidaten hat „Mörtel“ schon, doch gibt es noch keine Zusage. „Heute soll aber eine Entscheidung fallen“, lässt er wissen. Da sein Gast in Los Angeles beheimatet ist, rechnet er erst gegen Abend mit einer Zu- oder Absage. Ob und wie er seine Begleitung präsentieren wird, steht aber noch in den Sternen.