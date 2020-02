102 Hotelgäste flohen vor Casino-Brand in Linz

Als sich bei der Erkundung herausstellte, dass eine dichte schwarze Rauchwand in den Büros und der Spielhalle stand und der giftige Qualm bereits in einen Zwischengang zum Hotel gelangt war, beschloss man daraufhin „aus Sicherheitsgründen“ die Evakuierung, so Kontrollinspektorin Sonja Hofer von der Polizeiinspektion Bürgerstraße. Entgegen erster Meldungen wurde bei dem Feuer niemand verletzt.