BBRZ-Gruppe baut in Linz 16 kleine Mietwohnungen

Bei der BFI-Baustelle an der Ecke Wiener Straße/Raimundstraße ist bereits das Ende in Sicht: Im Juli beginnt der Probebetrieb im komplett sanierten Gebäude des Berufsförderungsinstituts. Ab September ziehen die Kurse, die in Ausweichquartiere übersiedelten, wieder zurück. Am 14. Oktober steigt die offizielle Eröffnung.