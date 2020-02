Verloren geglaubtes Geld fand zu Besitzer zurück

Die Zeugin reagierte sofort und nahm die 500 Euro an sich. Zwar wollte sie den Pensionisten noch erwischen, hatte ihn aber im Einkaufszentrum zu schnell aus den Augen verloren. „Daraufhin hat sie das Geld mitgenommen - und da sie nicht wusste, wie sie weiter vorgehen sollte, ist sie am nächsten Tag in ihre Bankfiliale in die Krottenbachstraße gegangen und hat ihrer Kundenbetreuerin von dem Vorfall berichtet“, so der Wiener. Die Angestellte der Erste Bank nahm sich in der Folge der Sache an, konnte die Kontaktdaten des 73-Jährigen, der selbst Erste-Bank-Kunde ist, herausfinden und den für den Pensionisten erlösenden Anruf tätigen.