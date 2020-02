„EU braucht erst eine Krise, bevor etwas passiert“

Zwei Premierminister sind am Projekt gescheitert, David Cameron und Theresa May. Dann kam Boris Johnson - und hatte Erfolg. Aber warum eigentlich gerade er? Sully erklärt: „May war ziemlich hoffnungslos. Sie hat schon so ängstlich ausgeschaut, dass man selber fast in Panik geraten ist. Johnson kam mit diesem Optimismus, und man hat gemerkt, er ist fest entschlossen, das zu tun, ganz egal was es kostet.“