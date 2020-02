Dieser Promi-Zoff endet in einer Klage!

Man könnte meinen, einige Stars sind derzeit auf Krawall gebürstet: Die Geissens streiten vor laufender Kamera so sehr, dass Carmen Geiss in Tränen ausbricht. Oliver Pocher hingegen nimmt Michael Wendler so lange auf die Schippe, bis es dem reicht. Nur zwei Hollywoodstars zeigen sich wieder versöhnt: Irina Shayk und Bradley Cooper ließen sich trotz Trennung gemeinsam bei einer Party ablichten.