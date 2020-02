Pädagogikpaket: Noten auch für die Kleinsten

Noch unter türkis-blauer Regierung wurde das Pädagogikpaket beschlossen, das wieder Ziffernnoten - also von 1 bis 5 - ab dem Jahreszeugnis der zweiten Volksschulklasse vorsieht. In Vorarlberg weigern sich vorab Schulen, drohen sogar mit Fake-Zeugnissen. Kärntens Bildungsdirektor Robert Klinglmair hat dafür wenig Verständnis: „Schulleiter werden mit Steuergeld bezahlt und haben im Rahmen der Gesetze zu handeln. Was da in anderen Bundesländern abgeht, ist sehr befremdlich.“ In Kärnten gäbe es mit dem Notenzwang aber kein Problem.