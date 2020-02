Bei Kauf von Rollstuhl in Internet-Falle getappt

„Ich habe Anfang Dezember bezahlt. Die Lieferung sollte kurz vor Weihnachten erfolgen. Bis heute ist aber der Rollstuhl nicht gekommen, und Anfragen werden nicht beantwortet“, so die Steirerin. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass Franz G. und seine Lebensgefährtin auf Betrüger hereingefallen sind. Käufe auf dem Amazon-Marketplace dürfen nur per Bankeinzug oder Kreditkarte abgewickelt werden. Nicht mit Überweisung. Das hat Amazon der Ombudsfrau bestätigt. Den Steirern wurde empfohlen, Anzeige zu erstatten. Amazon könne in diesem Fall leider nicht helfen.