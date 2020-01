„Maßnahmen der Regierung werden nicht reichen“

Der Energiebedarf des Verkehrs in Österreich war noch nie so hoch wie heute. Beinahe 90 Prozent davon verbraucht allein der Kfz-Verkehr, was eine massive Abhängigkeit von Erdöl mit sich bringt. krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf hat sich mit Ulla Rasmussen vom Verkehrsclub Österreich über die nötigen Rahmenbedingungen für eine klimafreundliche Wende im Verkehr unterhalten. Die Expertin ist sich jedenfalls sicher: Die geplanten Maßnahmen der Regierung werden für das Erreichen der Klimaziele 2030 nicht ausreichen.