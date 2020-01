Griechenland plant Sperren im Meer gegen Migranten

Auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis ist es eng geworden. Ob Lesbos, Chios, Samos, Leros oder Kos - überall sind die Registrierungslager, Camps und Unterkünfte für Flüchtlinge und Migranten überfüllt. Ende Dezember lebten dort knapp 42.000 Migranten, bei einer Kapazität von knapp 6200. Um sich auf größere Migrationswellen vorzubereiten, will die Regierung in Athen nun „schwimmende Schutzsysteme“ errichten. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte am Mittwoch eine Ausschreibung für die Installation von Absperrmechanismen in der Ägäis, die im „Notfall“ gegen Flüchtlinge aus der benachbarten Türkei eingesetzt werden sollen.