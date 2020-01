Neue Doppelspitze baut auf bisherigen Kurs auf

Förderpreis ausgeschrieben

Man werde nach wie vor größtes Augenmerk auf Top-Qualität der Mitarbeiter legen, in der Zentrale und in den Filialen. Diese werden übrigens weiterhin aufrechterhalten, so wie die Unabhängigkeit der Sparkasse Imst AG an sich. Die Sparkasse Imst Privatstiftung schrieb jüngst zum fünften Mal ihren Förderpreis (40.000 €) aus. Institutionen mit unterstützenswerten, gemeinnützigen Projekten (Imst/Landeck) können sich melden.