So sexy setzt Blake Lively Mama-Kurven in Szene

Dass sie modisch ein gutes Händchen hat, das bewies Blake Lively dieser Tage während ihrer Promo-Tour zum Film „The Rhythm Section“ in New York. Zurück aus der Babypause versprühte sie am roten Teppich der Brooklyn Academy of Music echten Hollywood-Glamour und setzte im schwarzen, schulterfreien Samtkleid ihr üppiges Dekolleté perfekt in Szene. Zum Dolce-&-Gabbana-Dress kombinierte die 32-Jährige eine auffällige Perlenkete und extralange Lederhandschuhe.