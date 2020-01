Vier Schuldsprüche nach Überfall auf Juwelier

Festnahmen in Deutschland

Nach einem Juwelierraub im deutschen Recklinghausen hatten für die Bande schließlich die Handschellen geklickt. Im Prozess in Deutschland wurden die Vier zu Haftstrafen von fünf Jahren und zehn Monaten bis sechseinhalb Jahre verurteilt. Für den Prozess in Eisenstadt wurden die Männer extra nach Österreich überstellt. Ihren ursprünglich bis Juli vorgesehenen Aufenthalt dürfte das rechtskräftige Urteil deutlich abkürzen. Die Vorsitzende kündigte an, sich um eine rasche Rücküberstellung nach Deutschland zu bemühen. Erst, nachdem sie dort ihre Strafe abgesessen haben, kämen die Vier wieder zurück nach Österreich, um hier die Zusatzstrafe zu verbüßen.