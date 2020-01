Frau und Kinder 34 Tage lang im Regenwald vermisst

Es vergingen schließlich Wochen, bis er ein Lebenszeichen von seiner Familie erhalten sollte. Eine Gruppe Indigener fand die vier Vermissten und postete ein Foto von ihnen auf Facebook. Die Mutter und ihre Kinder befanden sich in einem schlechten Zustand: Sie waren unterernährt, litten unter Wurmbefall und hatten Verletzungen an den Füßen. Die Marine konnte die Vermissten schließlich am Sonntag retten.