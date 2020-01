„Harry, steh deinen Mann und triff dich mit mir!“

Er kündigte an, in einem möglichen Gerichtsverfahren zugunsten der von Meghan verklagten Boulevardzeitung „Mail on Sunday“ auszusagen. Die Herzogin hatte wegen der Veröffentlichung eines privaten Briefs an ihren Vater Klage gegen das Blatt eingereicht. Markle bestätigte, dass er den Brief weitergegeben hatte. „Wenn es dazu kommt, dass wir uns in einem Gerichtssaal begegnen, ist das großartig. Wenigstens bekomme ich die beiden dann einmal zu Gesicht“, sagte er.