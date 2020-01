Aniston provoziert Jolie mit Schwärmerei über Pitt

Glücklich machte Aniston dagegen Fans ihrer Kultserie „Friends“. Ihre gute Freundin Ellen DeGeneres hatte sie in ihrer Show dazu überredet, in dem Nachbau des „Central Perk Cafés“ auf dem Filmstudiogelände von Warner Bros Touristen zu überraschen. Das tat die „Friends“-Beauty, indem sie plötzlich mit einer Kaffeekanne hinter den zuerst geschockten Besuchern erschien. Eine Frau glaubte zuerst an einen „Hollywood-Trick“ und dass Aniston ein Double sei: „Bist du es wirklich, bist du echt?“ Worauf Jen lachend „Ja, ich lebe hier“ antwortete.