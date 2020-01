„Die harte Arbeit macht sich langsam bezahlt“

Super Start ins Olympia-Jahr: Salzburgs Karatestar Alisa Buchinger jubelte am Sonntag beim Premier League-Turnier in Paris über Bronze. Die 27-Jährige konnte im kleinen Finale gegen die Kanadierin Melissa Bratic einen 0:2-Rückstand in den letzten 37 Kampfsekunden noch in einen 5:2-Sieg drehen.