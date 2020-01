Federer steht nach Fehlstart im Viertelfinale

Federer lässt Fans hoffen

Federer witzelte mit McEnroe über den für das Tennis geschaffenen Namen seines nächsten Gegners. „Er sollte kein Baseballspieler werden, das ist sicher“, sagte der Eidgenosse. „Ich habe in meinem Leben viel Tennis gespielt, aber noch nicht gegen Tennys - oh Mann...“, machte sich Federer über seinen schalen Scherz lustig. Um dann die Herzen seiner Fans höherschlagen zu lassen. „Ich würde mich freuen, wenn ich euch nächstes Jahr am Australia Day wiedersehe.“