Berlinerin (33) bei Polizeieinsatz erschossen

Bei einem Polizeieinsatz am frühen Freitagmorgen in Berlin ist eine 33-jährige Frau in ihrer eigenen Wohnung erschossen worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Vorfall gegen Mittag. Die Exekutive war von einem Mann gerufen worden, der mit der Verstorbenen gelebt hatte - sie soll ihm gegenüber gewalttätig geworden sein.