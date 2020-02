Plant Meghan Umzug in ihre ehemalige Luxus-Villa?

Nach dem „Megxit“ zurück nach Los Angeles? Gerüchte um eine Rückkehr von Herzogin Meghan in ihre Heimat gibt es in den letzten Wochen viele. Zwar hätten sich die Sussexes vorerst für das Commonwealth-Land Kanada als neuen Wohnsitz entschieden, doch sei ein Umzug in die USA längst nicht ausgeschlossen. Als Ziel hätte das Herzogpaar Los Angeles ins Auge gefasst, verrieten unter anderem Freunde des Paares vor Kurzem der „Daily Mail“. Von dort aus wolle das Paar sein Business aufziehen. Herzogin Meghan sei dort aufgewachsen und ihre Mutter Doria Ragland lebt immer noch dort. Auch hieß es oft, dass Meghan an Heimweh nach der Sonne und dem Lifestyle Kalifornies gelitten habe.