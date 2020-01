Doskozil wanderte bei Minusgraden ins Wahlfinale

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Freitagvormittag bei Minusgraden sportlich ins Wahlkampffinale gestartet. Gemeinsam mit rund 250 Funktionären und Unterstützern wanderte er bei der 24-Stunden-Burgenland-Extrem-Tour von Neusiedl am See ins rund acht Kilometer entfernte Winden am See.