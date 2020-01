Rate nicht bezahlt: Tierquäler erneut vor Gericht

„Habe ein Alkoholproblem“



Beim Prozess im Oktober hatte sich der Mann schuldig bekannt und auch eingeräumt, dass sein Alkoholproblem mitgespielt habe. Als die ersten Tiere gestorben sind, sei er in einer Abwärtsspirale gewesen, aus der er nicht mehr herausgekommen sei, erklärte damals ein Sachverständiger. Richterin Ute Lambauer bot dem Landwirt eine Diversion an, die er auch annahm, er hätte 200 Tagessätze in Höhe von fünf Euro, also insgesamt 1.000 Euro, plus 900 Euro Verfahrenskosten bezahlen müssen.