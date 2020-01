Coronavirus: Erhöhte Aufmerksamkeit in Schwechat

Auch am Flughafen Wien-Schwechat zeigt man sich bezüglich der neuen Lungenkrankheit - ausgelöst durch das neuartige Coronavirus 2019-nCoV -, an dem mittlerweile 17 Menschen starben, „sehr aufmerksam“. Hinsichtlich einer potenziellen Einschleppung stehe man in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden, hieß es seitens des Airports. Spezielle Maßnahmen seien vorerst aber nicht vorgesehen.