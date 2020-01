Bombendrohung endete mit filmreifem Schusswechsel

Mit einem anonymen Anruf drohte ein gebürtiger Kärntner (56) im Juli 2019 in einem Fast-Food-Lokal in Innsbruck mit einer Bombe. Doch rasch konnte sein Mobiltelefon in der Wildschönau geortet werden. Es kam zu einer filmreifen Schießerei - zwei Treffer setzten den Mann außer Gefecht. Nun muss er hinter Gitter.