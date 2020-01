Zwei Jahre Haft für blutjunge Räuberin in Linz

In U-Haft Fluchtplan geschmiedet

Beim Prozess am Donnerstag in Linz stellte sich heraus, dass die Jugendliche in der U-Haft auch ständig für Zores sorgte, unter anderem Vorbereitungen für eine Flucht traf. Richter Ralf Sigl wollte wissen, wie das Mädchen seine Zukunft sieht. Es will im Häfen eine Lehre machen, träumt von Wohnung und Auto. Ihre Verteidigerin: „Sie weiß, dass sie sich ändern muss.“