Zenkers Hunger ist noch lange nicht gestillt

Die McDonald’s-Filiale in der Freistädter Straße in Linz-Urfahr an einem Vormittag unter der Woche: Marcus Zenker hat am großen Hochtisch in unmittelbarer Nähe zur Speisenausgabe mit Blick auf das ganze Lokal Platz genommen, sitzt vor seinem Laptop, daneben steht ein Becher Kaffee. Für den 54-Jährigen ist das ein ganz normaler Arbeitsplatz. „Ich versuche, sehr viel in den Restaurants zu sein“, sagt der gebürtige Münchner, der mittlerweile sieben McDonald’s-Filialen in Linz und Pasching als Franchisenehmer für die Fast-Food-Kette führt.