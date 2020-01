Wo Wintersportler die Natur und Wildtiere achten

Zuerst wurde untersucht, wo überall Skitourengeher im Villgratental unterwegs waren. „Vor allem im Winter können Skitourengeher oft unbewusst große Schäden in der Natur anrichten“, so Dieter Stöhr, wenn man etwa bei einer Wildfütterung vorbeifährt: „Diese zwar nur kurze Störung kann dazu führen, dass Wildtiere oft bis zu zwei Tage die Fütterungen meiden und im Nahbereich Schäden an den Bäumen anrichten.“