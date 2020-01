„Hasis“ Southampton holt 4. Auswärtssieg in Folge!

Der FC Southampton entwickelt sich immer mehr zu einer veritablen Auswärtsmacht: Die Mannschaft von Coach Ralph Hasenhüttl fuhr am Dienstagabend bei Crystal Palace den bereits 4. Liga-Sieg in Folge in der Fremde ein! Nach Dreiern bei Aston Villa (3:1), Chelsea (2:0) und Leicester City (2:1) durfte man sich diesmal über ein 2:0 im Londoner Selhurst Park freuen - und über eine Verbesserung auf den 9. Tabellenplatz in der Premier League …