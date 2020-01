2019 wurden in Mexiko 35.000 Menschen ermordet

Im Durchschnitt ergibt das pro Tag rund 96 Morde. Der Monat mit dem höchsten Blutzoll war der Juni mit beinahe 3000 Fällen. Die Gewalt geht zu einem großen Teil auf das Konto von Banden, die in Drogenhandel, Entführungen und Erpressung verwickelt sind. Eines der derzeit mächtigsten Verbrechersyndikate ist das aus Jalisco stammende Kartell Nueva Generacion. Die Behörden machten in ihrer Statistik allerdings keine Angaben dazu, wie viele Fälle in Verbindung zur organisierten Kriminalität stehen.