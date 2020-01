Australian Open: Auftakt-Niederlage für Scharapowa

Nach ihrer dritten Grand-Slam-Auftaktniederlage in Serie hat die einstige Weltklasse-Tennisspielerin Maria Scharapowa eine Rückkehr zu den Australian Open offen gelassen. „Ich weiß es nicht“, sagte die 32-jährige Russin am Dienstag in Melbourne. „Es ist schwer für mich zu sagen, was in zwölf Monaten passiert.“