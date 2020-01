Landesliga! Prosenik neuer Klubkollege von Dober

Prosenik stößt vom Zweitliga-Klub FAC in die vierte burgenländische Liga. Für den Stürmer kein Rückschrit, wie er gegenüber der „Krone“ bestätigt: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die neuen Kollegen.“ Siegendorf will den Aufstieg in die Regionalliga schaffen, führt in der Tabelle vor dem Rückrundenauftakt in der Tabelle auch zwei Punkte vor Deutschkreutz.