IS-Schwergewicht passte nicht ins Polizeiauto

Eine irakische Spezialeinheit hat am Donnerstag den IS-Prediger Shifa al-Nima, auch bekannt als Abu Abdul Bari, in einem Versteck in Mossul aufgespürt und verhaftet. Um das Schwergewicht, das sich kaum bewegen konnte, abzutransportieren, musste die Einheit sogar mit einem Pick-up anrücken.