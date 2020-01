So trotzen die Stars jetzt der Winterkälte

Freilich machen die Stars alles oft noch ein wenig stylisher. So kombiniert „Game of Thrones“-Beauty Nathalie Emmanuel zur Jacke mit warmem Kuschelinnenfutter einen schwarzen Lederrock und dazu passende Lederstiefel. Michelle Hunziker peppt ihren Look mit einer knalligen Tasche auf und Elon Musks 71-jährige Model-Mama Maye wirft über den Oversizestrickpulli eine an ein Holzfällerhemd erinnernde Winterjacke.