Nicht nur Herzogin Kate ist auf den Hut gekommen

Herzogin Kate liebt ihre ausgefallenen Kopfbedeckungen. Normalerweise sieht man die 38-Jährige aber eher mit kleinem Fascinator oder eleganten Strohhüten am Kopf in der Öffentlichkeit. Umso überraschter waren wohl alle, als die Herzogin von Cambridge nach dem Jahreswechsel mit einem sportlichen Damenfilzhut in der Modefarbe des Jahres, Classic Blue, und einem Hutband aus Fasanfedern auf dem Kopf zur Sonntagsmesse in Sandringham schritt.