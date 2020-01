EU warnt vor Schweinepest-Ausbreitung in Europa

Strengere Zollkontrolen an Österreichs Grenzen

In Tschechien etwa sei die Seuche „vollständig ausgerottet“ worden. Fälle von Schweinepest gibt es der EU-Kommission zufolge derzeit in Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Polen, Slowakei, Italien und Belgien. Dänemark hatte Anfang 2019 mit dem Bau eines Wildschweinzauns als vorbeugende Schutzmaßnahme begonnen. An Österreichs Grenzen werden seit geraumer Zeit strengere Zollkontrollen durchgeführt.