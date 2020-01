Rapid-WAG und „Cry-Baby“ wollen „GNTM“ aufmischen

Kann auf Kommando „cryen“

Ebenfalls für Aufregung sorgen wird wohl Tamara aus Wien. Sie sagt, sie sei eine „Drama-Queen“ und könne auf Kommando „cryen“, was bei „Germany‘s next Topmodel“ sicher ganz praktisch ist. Man denke nur an den bei jeder Staffel beliebten Friseurbesuch, bei dem unbarmherzig geschnippelt und umgefärbt wird. Tamaras Wurzeln liegen in Mazedonien. Sie hat einen Handelsschulabschluss und legt derzeit ihren Fokus komplett auf das Modeln.