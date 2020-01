In diesen Fällen sagen wir Danke!

Vorteilskarte ließ auf sich warten

Um ihre Vorteilskarte für die Bahn zu verlängern, zahlte Katharina H.den Rechnungsbetrag per Erlagschein rechtzeitig ein. „Nach einigen Wochen war klar, dass etwas nicht stimmt. Denn die Karte traf nicht bei mir ein“, so die Salzburgerin. Da sie bei der Hotline nicht durchgekommen sei, fuhr Frau H. schließlich zum Salzburger Hauptbahnhof. Dort stellte man ihr eine vorläufige Vorteilskarte aus. Was mit der Plastikkarte ist, konnte man nicht klären, weshalb die Leserin uns schrieb. Laut ÖBB wurde auf dem Einzahlungsbeleg ein anderer Vorname angegeben, als in der Datenbank gespeichert ist. Was die eindeutige Zuordnung der Zahlung verzögerte. Als Entschuldigung für die Wartezeit erhält Frau H. einen Bahngutschein.