„Wir unterstützen die Veränderung“

Was bieten Sie konkret an?

Social Impact Banking hat vier Säulen: Erstens Mikrokredite für Kleinstunternehmen und spezielle Zielgruppen, um Menschen, die sich selbstständig machen wollen, den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern. Zweitens Impact Finanzierungen zu vergünstigten Konditionen, die sich an Unternehmen und gemeinnützige Organisation wenden und soziale Projekte ermöglichen. Drittens Finanzbildung für Jugendliche und junge Erwachsene sowie Unternehmensgründer. Und last, but not least stellen pensionierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung.