Juristin rettet Kundin vor Betrüger beim Autokauf

Wer ein gebrauchtes Auto sucht, schaut heutzutage als erstes vorwiegend im Internet auf diversen Plattformen, was aktuell zu haben ist. Doch neben seriösen Anbietern tummeln sich in diesem digitalen Becken auch zahlreiche „Haie“. Die Rede ist von international agierenden Gaunerbanden, die versuchen, Kaufwillige zu überlisten. So geschah es auch der Vorarlbergerin, die mit einem gefälschten ÖAMTC-Ankauftest reingelegt wurde. Erst als sie für eine Probefahrt einen vierstelligen Betrag vorschießen sollte, wurde die Käuferin stutzig.