„Wir wollen Landtag bunter machen“

Sie sprechen da jetzt vom Landessüden, nehme ich an?

Genau. Die Entwicklung der Landesteile driftet auseinander. Und gerade im Südburgenland muss mehr gemacht werden. Hier braucht es einen Masterplan, der auch neue innovative Jobs in der Region beinhaltet, sowie eine entsprechende Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Wir müssen die Landflucht im Südburgenland verhindern. Hier muss man sich auch Gedanken machen wie man Abwanderer zurückholt und wie man dies auch forcieren kann. Hier braucht es innovative Arbeitsplätze. Teile der Landesverwaltung kann man auch ins Südburgenland verlegen, es muss nicht alles in Eisenstadt sein.